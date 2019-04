Inter, Icardi non trova pace: la Curva Nord, sulle pagine del suo organo ufficiale, annuncia la contestazione contro l’Atalanta – FOTO

Mauro Icardi è tornato al centro dell’attacco nerazzurro, con evidenti benifici per il gioco e per la fase realizzativa. Spalletti ha reintegrato l’ex capitano in gruppo, e conto il Genoa il centravanti argentino è andato in gol e ha servito un assist a Perisic.

Tutto questo non è bastato per riscattarlo agli occhi della Curva Nord: attraverso il loro organo ufficiale, l’Urlo della Nord, gli ultras nerazzurri hanno comunicato la contestazione contro, al grido di: «Icardi vattene».