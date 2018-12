Maurito Icardi stabilisce un nuovo primato in casa nerazzurra, ma non serve: i nerazzurri escono dalla Champions

Icardi da applausi. Questa sera l’attaccante nerazzurro pareggia i conti contro il Tottenham e per poco non manda la sua Inter agli ottavi di Champions. Il gol degli Spurs al Camp Nou spegne però le ambizioni dei nerazzurri che dovranno accontentarsi dell’Europa League. Della serata di San Siro, si salva solamente la rete di Icardi che stabilisce un nuovo record. L’argentino è infatti diventato il primo giocatore dell’Inter a segnare in tutte le prime tre gare casalinghe dei nerazzurri in Champions League. Ma non è tutto. Questa sera è arrivato per lui il gol n°119 in 200 presenze all’Inter. Tuttavia, questi numeri appaiono decisamente amari considerando il finale della serata.