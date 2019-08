Inter, Icardi non sarà convocato con il Lecce: le ultime

L’Inter non punta su Mauro Icardi. Il centravanti argentino è pronto a salutare e non sarà convocato con il Lecce

Mauro Icardi, attaccante dell’Inter, non farà parte dell’elenco dei convocati di Antonio Conte per la sfida di domani sera contro il Lecce. Secondo Sky Sport, il centravanti argentino continua a rimanere fuori dal progetto tecnico del club interista.

Nessuna novità dunque sul fronte Icardi: il numero 7 interista sarà fuori dai convocati per l’esordio in campionato, in attesa di conoscere il suo destino nei prossimi 8 giorni di mercato.