Inter, Icardi non si allena insieme ai compagni: ecco perché – VIDEO

Icardi assente giustificato nel corso della seduta di gruppo dell’Inter al ritiro di Lugano.

Secondo Sky Sport, l’argentino sta lavorando in separata sede per problemi fisici. I nerazzurri vogliono permettergli di tornare al 100% dopo la scorsa stagione alternando allenamenti con la squadra al lavoro individuale.

Allenamento Inter. Icardi non è in gruppo. Sta lavorando a parte per un discorso di condizione fisica. Dopo quanto accaduto la scorsa stagione il club punta a rimetterlo in forma alternando sedute in gruppo ad altri individuali..@SkySport #Icardi pic.twitter.com/yWVf7z01Kn

— Matteo Barzaghi (@MatteoBarzaghi) 13 luglio 2019