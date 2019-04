Inter: Icardi può tornare protagonista. E Lautaro Martinez?

L’Inter fugge in chiave Champions e ritrova un Icardi protagonista. Ma che ne sarà adesso di Lautaro Martinez?

La vittoria con il Genoa per 0-4 ha risollevato l’Inter, non tanto sul piano dei risultati, quanto dal punto di vista dell’umore e della fiducia. Fiducia in un uomo su tutti: Mauro Icardi. Dopo mesi di polemiche e assenza da campo e gol, l’ex capitano è tornato a segnare ma soprattutto a sorridere con i compagni. Il gol su rigore e l’assist a Perisic hanno disteso l’ambiente che da tanto era surriscaldato e Maurito si candida per tornare importante in maglia nerazzurra.

Chi importante però lo è stato durante il periodo di assenza di Icardi è Lautaro Martinez, al momento fuori per infortunio, ma dovrebbe tornare a breve. Se non con l’Atalanta domenica, il 14 Aprile con il Frosinone può essere la data del rientro del giocatore che adesso però ha la concorrenza di Icardi. Quel che è certo è che Spalletti non può tenerlo fuori, ma la gestione non è così semplice. L’ipotesi più probabile è quella delle due punte, ma la palla adesso passa al tecnico e nulla è da escludere: sarà cambio modulo o staffetta per il posto da titolare?