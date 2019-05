Inter, Icardi sbaglia il calcio di rigore: Dragowski lo ipnotizza – VIDEO

Incredibile a San Siro: Icardi sbaglia il calcio di rigore fischiato all’Inter al 61′.

Il nerazzurro ha fallito clamorosamente il penalty, facendosi ipnotizzare da un Dragowski magistrale.

L’Inter resta comunque in una situazione vantaggiosa ai fini della qualificazione in Champions League.

Ecco il video dell’errore dell’ex capitano nerazzurro dagli undici metri contro l’estremo difensore dell’Empoli:

Icardi missing a penalty in a crucial match? not my striker. pic.twitter.com/KhYaj5yLCD

— Andres (@otfbravo) May 26, 2019