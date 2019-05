Inter, il CT Scaloni spiega l’esclusione di Icardi per la Copa America

Il CT dell’Argentina Scaloni esclude la punta dell’Inter Icardi dai 23 convocati per la Copa America. Ecco il motivo della scelta

Il CT dell’Argentina Scaloni esclude Icardi dalla lista dei convocati per la Copa America 2019. Duro colpo per la punta dell’Inter, che sperava nella chiamata.

Ecco le motivazioni dell’esclusione di Scaloni:«Questo è un momento importante per la nostra Selezione, crediamo che siano stati convocati i migliori attualmente. Alcuni sono stati esclusi per infortunio, ma saranno sempre tenuti in considerazione».