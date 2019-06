Inter-Icardi, un braccio di ferro che può condizionare il mercato

Continua il tira e molla tra i nerazzurri e l’attaccante argentino, che dice di voler restare ma spera nella Juventus

Nei prossimi giorni potrebbe esserci in programma un incontro tra l’Inter e l’entourage di Icardi, anche se ancora non è in agenda. Il club di corso Vittorio Emanuele spera di vendere il suo ex capitano entro il 30 giugno per fare una plusvalenza importante.

Però, non è una trattativa facile. Anche perché in cosa per Icardi ci sono soltanto Juventus (destinazione preferita dal giocatore) e Napoli. Entrambe le società mettono sul piatto degli scambi: Douglas Costa i bianconeri e Insigne i partenopei. Per ora, tutto tace sul fronte Dybala.