Inter-Icardi, un braccio di ferro con la regia di Wanda Nara

Lo scontro tra il club e il suo ex capitano è nell’aria e può esplodere da un momento all’altro. Una telenovela che sembra non avere fine.

L’Inter deve gestire la grana Icardi. Antonio Conte molto probabilmente non lo convocherà per il ritiro dell’8 luglio a Lugano. L’ex capitano dice di voler restare, ma sogna la Juventus. I bianconeri attendono, ma non hanno nessuna intenzione di sborsare 70 milioni di euro.

La proposta dell’Inter è uno scambio con Dybala. Fabio Paratici vorrebbe inserire nella trattativa Higuain, che a Milano ha giocato sei mesi, ma con il Milan. Sullo sfondo resta Wanda Nara che lancia una provocazione: Icardi via a parametro zero.