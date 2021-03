Inter, il c.t. Hjulmand si coccola Eriksen: «È il cuore della squadra, è fondamentale»

Kasper Hjulman ha riabbracciato Christian Eriksen che ha potuto raggiungere il ritiro della Danimarca

Kasper Hjulman, commissario tecnico della Danimarca, riabbraccia Christian Eriksen e in una intervista a Tv 2 Sport ha parlato dell’importanza del centrocampista dell’Inter all’interno della Nazionale.

«Da tempo, Christian è un giocatore importante per noi, sia dentro che fuori dal campo. È il ritmo e il cuore della squadra quando giochiamo, ma anche fuori dal campo è fondamentale. È un giocatore importante che accogliamo in squadra, la sua presenza è una buona notizia. Ruolo? Non possiamo aspettarci un ruolo significativamente diverso da quello in cui ha giocato lo scorso autunno. E’ fondamentale nel creare occasioni, in situazioni standard e sui calci piazzati. Ad ogni modo, la squadra non è solo Christian, ma per noi è una pedina davvero importante».