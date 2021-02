Inter, il comunicato del club: «Suning ha confermato l’impegno per il sostegno finanziario»

Attraverso un comunicato ufficiale, l’Inter ha fatto dei chiarimenti sulla situazione riguardante Suning

Sono tante le voci sulla possibile cessione dell’Inter da parte di Suning ma, attraverso un comunicato ufficiale, la società nerazzurro ha voluto dare la propria versione dei fatti.

«La nostra proprietà è in trattative per fornire una serie di soluzioni nell’ambito della struttura del capitale e della gestione della liquidità. Suning ha confermato il proprio impegno per il sostegno finanziario del club con o senza un supporto esterno. In ogni caso, è ragionevole e prudente rivolgere lo sguardo anche all’esterno. In tal senso, Suning ha nominato consulenti e advisor in Asia per lavorare a stretto contatto in modo da trovare partner strategici, utili sia sotto forma di iniezione di capitale ma non solo. I colloqui con potenziali partner sono costanti».