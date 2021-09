Inter, il fondo Pif vuole entrare in società. Ma Zhang...

Inter, il fondo Saudita Pif vorrebbe entrare nel capitale nerazzurro: gli ultimi aggiornamenti riguardo la situazione

Il fondo Pif che sarebbe interessato all’Inter gestisce affari con cifre da capogiro come 430 miliardi di euro, il suo ingresso nella società nerazzurra è sognato dai tifosi nerazzurri, che non vedrebbero l’ora di ripercorrere i ricchi cammini di Psg e Manchester City. Attualmente però non ci sarebbero stati dei contatti, con il club meneghino respinge le indiscrezioni circolate sui social nei giorni scorsi. Questo quanto si legge su La Repubblica.

«Al quartier generale nerazzurro la voce viene bollata da molti come una bufala. Il fondo Saudita Pif sarebbe pronto a entrare con forza nel capitale dell’Inter. La voce che sta facendo sognare ai tifosi colpi di mercato da centinaia di milioni, è stata messa in circolo dagli account Twitter di giornalisti e insider arabi che si occupano di pallone e finanza. Vista da Milano, la prospettiva appare al momento più un miraggio che una concreta possibilità. Non risultano infatti contatti recenti fra la proprietà cinese dell’Inter e possibili investitori mediorientali»