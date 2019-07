Inter, il gran rifiuto del Barça: no allo scambio Vidal-Nainggolan

I blaugrana non ci stanno: no al centrocampista belga. Così Antonio Conte, al momento, dovrà rassegnarsi sull’ex juventino

Nainggolan non rientra più nei piani dell’Inter. Il tecnico nerazzurro preferirebbe tornare a lavorare con Vidal, allenato ai tempi della Juventus, prima che fosse ceduto al Bayern Monaco per poi approdare in Catalogna, al Barcellona. Qualche settimana fa, in viale Liberazione, era nata la suggestione di uno scambio alla pari.

Ma da Barcellona hanno rimandato al mittente l’offerta dell’Inter. A due giorni dall’inizio del ritiro a Lugano, Nainggolan resta un giocatore nerazzurro. Sarà difficile ora trovargli una sistemazione.