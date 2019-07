Inter, il Monaco su Miranda e Dalbert: la situazione

Inter, il Monaco vuole Miranda e Dalbert con i nerazzurri che hanno necessità di lavorare in uscita. La situazione

L’Inter non ha solo necessità di lavorare in entrata. La società nerazzurro ha bisogno di piazzare qualche colpo anche sul fronte delle cessioni. Secondo quanto riporta Tuttosport, il Monaco potrebbe tornare utile in questo senso.

Miranda è l’elemento più vicino al Principato. L’agente del calciatore Jorge Mendes è molto vicino alla società francese. Inoltre, la volontà del brasiliano di rimanere in Serie A potrebbe risultare decisiva. Per Dalbert, invece, i nerazzurri chiedono 20 milioni. Tuttavia, Conte lo ha rivalutato negli ultimi giorni e potrebbe porre il veto su una sua cessione.