Inter, il piano di Nainggolan per rimanere e convincere Conte

Radja Nainggolan non ha alcuna intenzione a lasciare l’Inter: il belga vuole convincere Conte e rimanere in nerazzurro

Con la giusta offerta Radja Nainggolan potrebbe salutare Milano. Il giocatore e lo stesso agente sono stati informati delle intenzioni nerazzurre e ora spetta a loro decidere il da farsi. Certo, l’Inter non può permettersi di fare una minusvalenza e accetterebbe solo offerte superiori ai 30 milioni.

Tradotto, significa che alla fine il Ninja potrebbe rimanere. E, a quel punto, dipenderà da lui se diventerà una sorta di separato in casa oppure se troverà le motivazioni per dimostrare a Conte che si sbagliava. In tal caso, spiega il Corriere dello Sport, l’eventuale ritorno di Kovacic potrebbe andare in scena soltanto attraverso un prestito. Intanto però il belga è sicuro di poter far cambiare idea a Conte dal primo giorno di ritiro. Si prospetta un nuovo Ninja nerazzurro?