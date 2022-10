Inter, il piano per Lukaku: l’attaccante anche oggi ad Appiano

Lukaku corre verso il recupero. L’attaccante dell’Inter ha un obiettivo preciso dopo l’infortunio

La Gazzetta dello Sport ha riportato gli ultimi aggiornamenti su Lukaku:

IL PIANO – “Romelu Lukaku non vuole più perdere tempo e stamani, prima di assistere da bordo campo alla vittoria sulla Salernitana, è andato alla Pinetina ad allenarsi.Se non ci saranno colpi di scena, accadrà sabato a Firenze, quando andrà in panchina e magari giocherà qualche minuto nel finale”