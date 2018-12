Inter, il rinnovo di Icardi è vicino: lo annuncia Wanda su Twitter – FOTO

Trattativa avanzata per il rinnovo di Icardi con l’Inter, Wanda rivela: «Sono le 00.30 e sto ancora a leggere le pagine del rinnovo».

Dopo l’ufficializzazione dell’arrivo di Beppe Marotta nei quadri dirigenziali della società nerazzurra come nuovo amministratore delegato, l’Inter è a un passo dal piazzare un altro colpo: come rivelato infatti da sua moglie e agente Wanda Nera su Twitter, il rinnovo di Icardi con la società nerazzurra sarebbe questione di ore.

«Sono le 00.30 – ha scrtto sul social network la soubrette argentina – ed io sono ancora qua a leggere le pagine del rinnovo». Anche se ancora non si conoscono i dettagli dell’accordo fra le parti, la firma appare imminente. Secondo quanto riporta “La Gazzetta dello Sport”, Icardi otterrà un piccolo ritocco allo stipendio attualmente percepito, passando da 4,5 milioni di euro più bonus all’anno a più di 5 milioni e mezzo, oltre che un prolungamento dell’attuale contratto, che scade a giugno 2021.

Un altro nodo da sciogliere potrebbe essere rappresentato dall’inserimento o meno di una clausola rescissoria, visto che nel contratto precedente ve ne era una valida per l’estero da 110 milioni. Definiti gli ultimi dettagli economici, per le parti arriverà il momento delle firme: fra i tifosi nerazzurri è già partito il conto alla rovescia per l’ufficialità del rinnovo del capitano.

Sono le 00.30 ed io ancora qua a leggere le pagine del rinnovo 👀 @MauroIcardi — wan (@wandaicardi27) December 14, 2018

