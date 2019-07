Inter, incontro per il rinnovo del gioiellino Sebastiano Esposito

L’Inter pensa al futuro. Pronto il rinnovo del contratto per Sebastiano Esposito, gioiello della Primavera interista

L’Inter vuole blindare il gioiello Sebastiano Esposito, attaccante classe 2002, richiesto già da numerosi club, in particolare dal Psg. Secondo Sportitalia, è in corso un incontro nella sede nerazzurra per parlare del rinnovo del talentino interista.

Il calciatore, punto di forza dell’Italia Under 17, già aggregato in corsa alla Primavera dell’Inter, dovrebbe firmare il rinnovo del contratto per stoppare le voci di mercato. Queste le sue parole a margine del summit: «Sono felice. Ho sempre desiderato il rinnovo e di continuare a giocare con questi colori».