Inter, incontro tra Icardi e la dirigenza: ecco cosa ha detto il giocatore

Al termine del colloquio tra Mauro Icardi e i vertici dell’Inter giunge un’indiscrezione su quanto dichiarato dall’attaccante

La dirigenza non cambia idea: Mauro Icardi resterà escluso dal progetto tecnico dell’Inter di Conte. L’attaccante nerazzurro rimarrà dunque ai margini della rosa, in attesa di una nuova sistemazione. Oppure no.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, nell’incontro odierno Icardi avrebbe nuovamente ribadito di voler restare all’Inter in ogni caso all’ombra del Duomo. Si attendono nuovi sviluppi, ma per ora la situazione non si sblocca.