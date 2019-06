Inter, inizia la Copa America di Lautaro Martinez: il suo ruolo nell’Argentina

Inter, Lautaro Martinez è pronto ad una Copa America da protagonista con la sua Argentina: ma lì davanti non parte titolare. Il suo ruolo

Proprio come il milanista Paquetà, anche Lautaro Martinez è pronto ad una Copa America da protagonista. La sua Argentina sarà impegnata nel primo incontro della fase a gironi contro la Colombia domenica 16 giugno.

Nelle gerarchie di Scaloni c’è prima Sergio Aguero (e come contraddirlo: 21 centri in questa stagione) ma Lautaro non si lascia spaventare ed è pronto ad incidere da subentrante. Nell’amichevole contro il Nicaragua, vinta dall’Argentina per 5-1, lo ha già fatto entrando al posto di Aguero e siglando una doppietta. Nella faretra di Scaloni, Lautaro sarà una freccia da scoccare a partita in corso e lui proverà a farsi trovare pronto.