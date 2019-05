Inter, inizia l’era Conte: tra 48 ore arriverà l’ufficialità

Domani arriverà il divorzio tra i nerazzurri e Luciano Spalletti, poi entro venerdì mattina Antonio Conte inizierà la sua nuova avventura

Ormai ci siamo: l’ex ct della Nazionale (e della Juventus, con la quale ha vinto tre scudetti di fila) è pronto a prendere il posto di Luciano Spalletti sulla panchina dell’Inter. Il tecnico di Certaldo sarà esonerato domani ed entro venerdì mattina il club di corso Vittorio Emanuele ufficializzerà l’arrivo di Conte.

Poi, si passerà al mercato: Godin è il rinforzo in difesa; per il centrocampo c’è uno tra Barella e Pellegrini; in attacco Dzeko e Lukaku. Ci saranno gli addii di Perisic e Icardi.