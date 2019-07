Inter, c’è interesse per Rakitic ma il Manchester Utd si intromette: tutti i dettagli sul futuro del giocatore blaugrana

Dopo che il PSG ha rifiutato l’offerta del Barcellona per Neymar che comprendeva anche Ivan Rakitic, sul croato è piombata l’Inter. Valverde aveva già annunciato che il futuro del giocatore probabilmente non sarebbe stato a Barcellona.

Per mister Conte il centrale non è una priorità, soprattutto data la cifra che necessaria per strapparlo al club spagnolo. Secondo quanto riportato da metro.uk, anche il Manchester United si sarebbe interessato all’ex Siviglia.