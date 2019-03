Inter, Politano: «Vestire azzurro è sempre un onore per me e su Icardi…»

Matteo Politano, esterno dell’Inter, parla ai microfoni di Sportmediaset: «I 90 minuti sono stati importanti, Icardi? Scenderà in campo»

Matteo Politano, esterno offensivo dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sportmediaset dopo la vittoria per 6 a 0 con il Liechtenstein, e non sono mancate le domande sui compagni di squadra nerazzurri.

Alla domanda sull’andamento del suo percorso in Nazionale, Politano ha detto: «Indossare la maglia azzurra è sempre un onore, essere tra i 25-26 è sempre bello. 90 minuti importanti con il Liechtenstein? Sì, era importante mostrare al mister le mie caratteristiche, l’altra volta ho giocato poco».

Sull’andamento in campionato e su Mauro Icardi invece, Politano ha dichiarato: «Se Icardi farà un discorso particolare? No, credo che scenderà in campo come fatto fino a pochi mesi fa, in modo tranquillo. Lui è un giocatore importante e lo ha sempre dimostrato. Per quanto riguarda il mio percorso devo pensare a fare bene nelle prossime partite, per tornare in Nazionale a giugno e per farmi riscattare dall’Inter».