Caso Inter-ultras: la verità sull’interrogatorio di Inzaghi, ribadito questo concetto

Le ultime sul possibile coinvolgimento di Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, nell’inchiesta ultras condotta dalla Questura

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto sull’interrogatorio sostenuto da Simone Inzaghi nella Questura di Milano in merito al caso ultras. L’allenatore dell’Inter è infatti stato ascoltato come persona informata sui fatti per la concessione di biglietti al tifo organizzato.

L’ex attaccante avrebbe però ribadito di non aver mai ricevuto minacce, ma che erano soltanto delle richieste. L’interesse è soprattutto verso il suo rapporto per il capo ultras Marco Ferdico.