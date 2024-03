Inter Inzaghi: prima lo Scudetto poi il rinnovo

L’Inter è pronta a firmare con Simone Inzaghi il rinnovo: prolungamento e adeguamento di stipendio, ma solo dopo lo Scudetto

L’Inter e Simone Inzaghi proseguiranno insieme fino al 2027. La Gazzetta dello Sport odierna apre in prima pagina sulla vicenda contrattuale del tecnico nerazzurro: dopo i primi due rinnovi – giugno 2022 e settembre 2023 – ecco arrivare il terzo.

Un contratto con un netto prolungamento fino al 2027 e un ritocco a salire dell’ingaggio. Per la firma però la società vuole aspettare lo Scudetto, destinazione del primo ciclo triennale del tecnico. Considerato il calendario favorevole e le possibilità che l’Inter vinca il tricolore prima dell’ultima giornata, non è da escludere che, nel momento in cui Lautaro alzerà la coppa, il tecnico avrà già firmato.