Inter Juve: Conte nella ripresa si schiaccia dietro

L’Inter di Conte è stata molto passiva nel secondo tempo contro la Juve. Ci si è difesi con un 532 che poi è diventato 541

L’Inter di Conte ha giocato un primo tempo di grossa intensità contro la Juve, con una pressione corale ben fatta e tentativi di recuperare palla in avanti. Come però successo con il Barcellona, l’intensità è presto calata. Già nel finire di tempo ci si è schiacciati dietro con un 532, con Pjanic che aveva tempo e spazio per impostare.

La ripresa ha estremizzato ciò, un esempio nella slide sopra, in cui i nerazzurri sono bassissimi. Con l’ingresso di Politano per Lautaro, l’Inter è poi passata a un 541. La Juve è però riuscita a segnare nonostante il bunker rivale.