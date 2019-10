Inter Juve: cosa Sarri ha chiesto a Bernardeschi

Bernardeschi aveva importanti compiti difensivi nella Juve di Milano. Per questo è stato preferito a Ramsey

Contro l’Inter la Juve ha giocato con Bernardeschi in campo dal primo minuto. Sarri gli ha chiesto compiti importanti in fase difensiva. In fase di non possesso, i bianconeri si schieravano con un rombo, in cui l’ex Fiorentina doveva marcare a uomo Brozovic, ossia la fonte di gioco principale dei nerazzurri.

Si vede chiaramente nella slide sopra. Sarri ha accettato l’inferiorità numerica dei 2 attaccanti sui 3 difensori dell’Inter, con le mezzali più bloccate per leggere le soluzioni di passaggio.