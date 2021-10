Inter Juve, due dubbi per Inzaghi: le possibili scelte del tecnico nerazzurro

In vista del big match tra Inter e Juve, Simone Inzaghi ha ancora due dubbi di formazione: le ultime

Doppio rebus di formazione per Simone Inzaghi a poche ore dal big match di campionato in programma queste sera tra Inter e Juventus. Il tecnico nerazzurro deve scegliere innanzitutto in mediana tra Calhanoglu e Vidal: il turco è recuperato ed è in leggero vantaggio sull’ex della sfida.

Inzaghi deciderà solo dopo l’ultima rifinitura di stamane ad Appiano Gentile, con Vecino che conserva anche lui qualche speranza. In difesa è ballottaggio invece tra Bastoni e Dimarco, con il primo al momento favorito. Non sarà disponibile infine Correa che ha lasciato il ritiro: l’argentino ex Lazio, ai box per un affaticamento muscolare, dovrebbe comunque tornare contro l’Empoli.

