Inter Juve, l’arrivo dei bianconeri a Milano – VIDEO

Inter Juve: i bianconeri sono arrivati a Milano, dove domani contenderanno la Supercoppa alla squadra di Inzaghi – VIDEO

Cresce l’attesa per Inter Juve: domani sera, in un San Siro al 50% di capienza, il derby d’Italia metterà in palio la Supercoppa Italiana, primo trofeo della stagione. La squadra bianconera è arrivata a Milano.

Massimiliano Allegri ritrova Danilo, Leonardo Bonucci e Alex Sandro, al rientro dall’infortunio, così come Pinsoglio, guarito dal Covid. Assenti invece Ramsey (positivo) e il lungodegente Chiesa. La Juventus si gioca domani il primo trofeo stagionale.