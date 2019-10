Inter Juve: Pjanic domina il centrocampo in entrambe le fasi

Pjanic ha disputato una prova meravigliosa in Inter Juve. Il bosniaco è stato determinante anche in non possesso

La prestazione di Pjanic in Inter Juve è stata sontuosa. Oltre all’assist, al filtrante che ha portato al 2-1 e alla mole di palloni giocati, le letture difensive del bosniaco sono determinanti. L’ex Roma è un maestro nel leggere le traiettorie di passaggio, sia quando accorcia in avanti che quando protegge la retroguardia nelle situazioni in cui la linea si spezza.

In occasione del gol di Dybala è determinante la lettura difensiva di Pjanic. Come si vede nella slide sopra, intercetta il passaggio e premia il movimento dell’argentino con un preciso lancio che lo serve in corsa.