Inter Juve: quale è l’importanza di Bonucci e De Ligt

Bonucci e De Ligt dovranno essere efficaci nei duelli contro le punte dell’Inter. Gli attaccanti di Conte sono fondamentali nella risalita

Le squadre di Conte, Inter compresa, sono solite verticalizzare in modo diretto per le punte. Gli attaccanti agiscono molto vicini tra di loro, devono essere bravi a giocare spalle alla porta e a combinare di prima in spazi stretti. Quando però non vincono i duelli fisici, la squadra fatica nel risalire il campo (è successo contro lo Slavia Praga, in cui né Lukaku né Lautaro sono riusciti a tenere palla).

Proprio per questo le uscite di Bonucci e De Ligt saranno fondamentali, consentendo alla Juve di impedire questa soluzione tattica all’Inter.