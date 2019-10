Inter Juve: Sarri sbaglia i cambi, ma poi corregge bene

Sarri ha forse sbagliato i cambi, con la Juve che ha avuto qualche problema. Ma è stato bravissimo a rimediare con l’ingresso di Emre Can

A inizio ripresa la Juve stava dominando. Tuttavia, il miglior momento dell’Inter è avvenuto in contemporanea coi cambi di Sarri, che ha disposto la Juve col tridente pesante: Dybala, Ronaldo e Higuain.

I bianconeri non hanno però retto bene questa disposizione tattica, ci si è allungati troppo e la fase di pressione è diventata inefficiente. L’Inter ha impostato meglio, trovando Brozovic con più facilità. Un esempio nella slide sopra, con la fase di non possesso della Juve che presenta qualche problema. Poi, con l’ingresso di Emre Can, la situazione è migliorata.