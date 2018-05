Enrico Ruggeri irride Mandzukic: «Contento che sia sopravvissuto»

Enrico Ruggeri sfotte Mario Mandzukic dopo Inter-Juventus: ecco le parole del cantante sull’infortunio dell’attaccante bianconero

Web letteralmente scatenato sull’infortunio di Mario Mandzukic in Inter-Juventus, causato da un intervento di Matias Vecino punito con il cartellino rosso da Orsato. Intervenuto ai microfoni di Radio Deejay, il cantante e noto tifoso nerazzurro Enrico Ruggeri ha commentato così la sfida del Meazza: «Stavo suonando, ho capito che si era messa male guardando gli occhi di uno spettatore deluso per l’esito della partita. Quando ti senti danneggiato dall’arbitro come magari è successo a Madrid, si parla di arbitri ed i poteri forti».

Continua Enrico Ruggeri, come riportato dai colleghi di Juventusnews24.com, parlando dell’infortunio di Mario Mandzukic: «Poi però ci sono altri in questa situazione e tu dici che non bisogna lamentarsi dell’arbitro. Mario Mandzukic? Sono contento che sia sopravvissuto, in rete circolano foto che sembravano quelle di una guerra. L’Inter può perdere con chiunque e battere chiunque, questo è il bello di essere interisti. Questa squadra ha grande temperamento, si esalta e si deprime nella stessa partita».