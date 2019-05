Inter, la Juve insiste per lo scambio Douglas Costa-Icardi

Da Torino arriva una proposta per l’Inter: Douglas Costa per Icardi. Ma la valutazione dell’argentino della Juventus è ben diversa

La trattativa per l’arrivo di Mauro Icardi alla Juventus fatica ad ingranare. Fabio Paratici ha messo nel mirino il bomber argentino, ma i bianconeri lo valutano al massimo 60 milioni. L’Inter invece non scende sotto gli 80 milioni, nonostante gli attriti tra il giocatore e la società che ha portato alla clamorosa autoesclusione del numero 9.

Il club torinese aveva inizialmente proposto il cartellino di Paulo Dybala per Icardi più un conguaglio di 20 milioni, ricevendo un no secco come risposta. I bianconeri hanno anche offerto Douglas Costa per poter mettere le mani sul gioiello di Suning.

L’Inter ha nuovamente rifiutato l’offerta, chiarendo che intende monetizzare al massimo dalla cessione di Icardi. I vertici vogliono separarsi dal loro campione soltanto alle loro condizioni: ecco perché ogni compromesso in questo senso verrà bocciato.