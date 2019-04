Inter-Juventus 1-0 DIRETTA LIVE | Cronaca – Moviola – Pagelle – Sintesi

Inter-Juventus, 34ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, moviola, pagelle, tabellino e sintesi

A San Siro torna il Derby d’Italia, con l’Inter che cerca punti preziosi per consolidare il terzo posto valido per la partecipazione alla prossima Champions. La Juventus, fresca vincitrice del suo ottavo Scudetto consecutivo, si prepara ad una trasferta mai banale contro i rivali di sempre, ai quali potrebbe fare uno sgambetto come nella passata stagione, che complicò non molto la corsa al quarto posto dei nerazzurri.

Inter-Juventus 1-0: pagelle e tabellino

MARCATORI: 7′ Nainggolan

ARBITRO: Banti

Inter-Juventus: diretta live, moviola e sintesi

7′ – Sugli sviluppi di un corner, la difesa bianconera allontana. Al limite, Politano suggerisce per Nainggolan. Pallone a mezza altezza, il belga si coordina e al volo scarica una conclusione incredibile sul secondo palo. Szczesny tocca, ma non riesce ad evitare il gol.

7′ – GOL STREPITOSO DI NAINGGOLAN! VANTAGGIO INTER!

1′ – SI PARTE! AL VIA IL DERBY D’ITALIA!

Inter-Juventus: formazioni ufficiali

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi. A disposizione: Padelli, Ranocchia, Cedric, Miranda, Dalbert, Gagliardini, Joao Mario, Valero, Martinez, Keita, Candreva. Allenatore: Spalletti.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Ronaldo, Bernardeschi. A disposizione: Pinsoglio, Del Favero, De Sciglio, Barzagli, Rugani, Spinazzola, Da Silva, Nicolussi, Kean. Allenatore: Allegri.

Inter-Juventus: probabili formazioni e pre-partita

Inter-Juventus chiuderà il sabato della 34° giornata. Una sfida mai banale tra due rivali storiche, con i nerazzurri in particolar modo chiamati a fare risultato per continuare la loro corsa Champions. I bianconeri, dal canto loro, pur avendo già matematicamente conquistato lo Scudetto, vogliono continuare ad inseguire il record di 102 punti realizzato dalla Juve di Conte nel 2014. Unico dubbio di formazione per l’Inter la scelta dell’attaccante, con Lautaro Martinez favorito per scelta tecnica su Mauro Icardi. Per Allegri, qualche dubbio in più e diverse soluzioni possibili, con Cuadrado che potrebbe essere confermato titolare, mentre probabile partenza dalla panchina per il gioiello Kean. Ecco le probabili formazioni della partita:

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, De Vrij, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Martinez. A disposizione: Padelli, Berni, Ranocchia, Cedric, Miranda, Dalbert, Gagliardini, Joao Mario, Valero, Keita, Candreva. Allenatore: Spalletti.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Emre Can, Bonucci, Chiellini; Cancelo, Alex Sandro, Pjanic, Matuidi, Cuadrado; Bernardeschi, Ronaldo. A disposizione: Pinsoglio, Del Favero, De Sciglio, Barzagli, Rugani, Spinazzola, Da Silva, Nicolussi, Kean. Allenatore: Allegri.

Inter-Juventus Streaming: dove vederla in tv

Inter-Juventus sarà trasmessa a partire dalle ore 20.30 in diretta streaming per pc, smartphone, tablet, smart tv e console su tutti i device compatibili tramite app DAZN, gratuitamente per gli abbonati Mediaset Premium e a pagamento per quelli Sky Sport (anche in tv attraverso decoder Sky Q per tutti coloro che hanno acquistato il ticket aggiuntivo), ma sempre tramite app DAZN. Clicca qui per abbonarti un mese gratis a DAZN.