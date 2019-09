Inter-Juventus, sono già 72.000 i biglietti venduti

Sarà un San Siro stracolmo quello che ospiterà il derby d’Italia tra Inter e Juventus

Manca poco meno di una settimana al derby d’Italia ma la febbre per la gara tra Inter e Juventus è già altissima. Ad oggi infatti, come riporta Tuttosport, sono già 72.000 i biglietti venduti e rimangono solo 4.000 tagliandi (quelli dei settori più costosi) da poter acquistare.

Un match sentito come non mai vista anche la posizione in classifica della squadra di Conte che è al comando con due punti di vantaggio sulla Juventus di Sarri. Ad oggi già superato il risultato del derby contro il Milan che ha visto la presenza di 72.000 spettatori.