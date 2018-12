Ausilio è pronto a pagare la clausola per portare Kabak all’Inter e bruciare la concorrenza, ma molto potrebbe dipendere dal futuro di Gabigol

Ozan Kabak, giovane talento classe 2000 in forza al Galatasaray, è diventato da qualche settimana un serio obiettivo di mercato della dirigenza nerazzurra. Il centrale difensivo è considerato una promessa che l’Inter non vuole lasciarsi scappare.

Tuttavia, con il parco slot destinato agli extracomunitari ormai esaurito, portarlo a Milano non sarà facile per Ausilio. Il ds nerazzurro si sta attivando per cercare alleati importanti con cui collaborare per l’operazione di mercato. L’Inter, intanto, è pronta a pagare la clausola di 7,5 milioni per Kabak e battere così la concorrenza serrata di Manchester City e Atletico Madrid.

Il suo arrivo, comunque, come riporta Tuttosport, potrebbe essere finanziato dall’addio di Gabigol, che tanto sta facendo bene in Brasile. L’Inter chiede 20 milioni per il giovane attaccante, che piace molto in Premier League.