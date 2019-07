Inter, Karamoh al Parma ha l’ultima occasione per convincere i nerazzurri

Con molta probabilità l’Inter cederà Yann Karamoh al Parma. Il giocatore vuole tornare a vestire il nerazzurro ma non può più sbagliare

Potrebbe presto chiudersi una nuova cessione per l’Inter: Yann Karamoh, infatti, è sempre più vicino al Parma. Il giocatore, nel pomeriggio di oggi, ha incontrato la dirigenza nerazzurra in sede e all’uscita ha confermato di essere ad un passo dalla cessione. Il francese, tuttavia, non ha nascosto il desiderio di tornare e affermarsi con la maglia dell’Inter dopo l’esperienza in Emilia.

In questa stagione Karamoh non avrebbe trovato spazio e per questo motivo i nerazzurri hanno pensato di cederlo alla squadra che l’ha cercato con più insistenza. Il Parma, appunto. Dopo l’esperienza negativa al Bordeaux (come confermato dall’esterno) Karamoh non può più sbagliare: se vuole conquistare i nerazzurri dovrà essere protagonista con la maglia gialloblù.