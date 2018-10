Keita Baldé si è posto obiettivi importanti ed è convinto di poter fare la storia dell’Inter, club conosciuto a livello mondiale

Keita Baldé è arrivato all’Inter dal Monaco in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 34 milioni di euro. Il rischio è che l’esterno senegalese non venga riscattato come è successo prima a Cancelo e poi a Rafinha ma nonostante questo il giocatore sembra avere le idee chiare sul suo futuro. Il 23enne ex Lazio infatti pare proprio intenzionato a continuare a lungo la sua esperienza in nerazzurro come ha confermato in una intervista a Le Record.

«Voglio far parte della storia di questo club che è conosciuto a livello mondiale. L’Inter ha segnato la storia del calcio italiano e tutti lo sanno. Voglio essere parte di quella storia. È come con il Senegal, voglio davvero lasciare il mio nome nella storia», le parole del calciatore riportate da Sportmediaset.it. Il tecnico Spalletti aspetta ancora i gol di Keita ma nel frattempo il suo vero cruccio riguarda la possibilità di vedere Lautaro Martinez e Mauro Icardi in campo insieme. La coppia potrebbe fare il suo debutto dal primo minuto in Champions League contro il PSV Eindhoven.