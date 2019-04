Inter, Keita non incide ma non è colpa sua: l’esperimento di Spalletti fallito

Spalletti non convoca Icardi e punta tutto su Keita: il senegalese da centravanti non convince, ma non si tratta di una bocciatura

Luciano Spalletti ha scelto di scommettere su Baldé Keita per rimediare all’infortunio di Lautaro Martinez. Escluso dai convocati Mauro Icardi per scarsa condizione fisica (ma non solo), il tecnico ha schierato il senegalese come centravanti in Inter-Lazio.

Il giocatore, tuttavia, non è riuscito a lasciare il segno. Il nerazzurro, ex della sfida, ha soltanto sparato a salve, dimostrandosi comunque propositivo e generoso. La colpa non è sua: la prestazione è stata tutto sommato convincente, ma è evidente che Keita non può dare il meglio in quella posizione. La Lazio conquista così tre punti preziosissimi in ottica Champions League.

L’esperimento di Spalletti fallisce miseramente, e ora il mister è ancora più indeciso: le opzioni sono Lautaro, ancora acciaccato, e Icardi, che ad oggi resta un oggetto misterioso per l’Inter. Il posto di centravanti in casa nerazzurra è al momento vacante e va assegnato: a Luciano l’ardua sentenza.