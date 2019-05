Inter, Keita pronto a tornare al Monaco: l’addio è ormai certo

L’esterno senegalese non sarà riscattato dai nerazzurri ed è destinato a tornare in Francia, dove potrebbe ritrovare Joao Mario

L’Inter ha deciso: con Keita sarà addio. Il giocatore, cresciuto nel vivaio della Lazio prima di trasferirsi in Francia e fare ritorno in Italia, paga gli infortuni degli ultimi mesi. Con la maglia nerazzurra, l’esterno ha collezionato 28 presenze (24 quelle in campionato) segnando quattro gol. Non abbastanza per meritare la riconferma. Keita al Monaco potrebbe ritrovare Joao Mario. Il club valuta il portoghese 15 milioni di euro e anche il suo addio è vicino, dopo essere stato allontanato da Luciano Spalletti per lo scarso impegno in allenamento.