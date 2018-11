In casa Inter si pensa ai prossimi due big match con Roma e Juventus: ne ha parlato a Sky l’attaccante Keita

Lo scorso week end Keita ha siglato il primo gol con la maglia dell’Inter e ha voluto condividere le sue impressioni ai microfoni di Sky Sport: «È stata un’emozione forte segnare il gol davanti al pubblico di San Siro, ai nostri tifosi. Lo aspettavo da tempo, ho lavorato perché accadesse: è solo l’inizio, devo fare tanto di più. L’Inter è una grandissima società e la maglietta dell’Inter non è per tutti, ha storia e un peso importante».

L’attaccante di Spalletti si è poi concentrato sulla sfida con la Roma, il big match di giornata: «Sarò strano affrontarla avendolo già fatto ai tempi della Lazio: ora sicuramente vivrò il mio piccolo derby e farò di tutto per segnare». Keita, però, guarda già oltre, alla gara con la Juventus, il derby d’Italia: «Così come la Roma, anche i bianconeri non saranno contenti di affrontarci: noi ci faremo trovare pronti, abbiamo una rosa lunga e siamo preparati per ogni battaglia».