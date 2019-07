Inter, Kolarov o Darmian: da lunedì assalto all’esterno

I nerazzurri rientreranno in Italia dopo l’amichevole di sabato col Psg e potranno concentrarsi sul mercato

Per l’Inter settimana prossima saranno giorni importanti per chiudere per un attaccante (Dzeko) e per fare l’assalto all’esterno che tanto vuole Antonio Conte. Il tecnico nerazzurro preferisce Kolarov della Roma, ma ha aperto anche all’acquisto di Darmian, ormai fuori dal progetto del Manchester United.

Il rapporto tra Conte e Darmian è ottimo già ai tempi della Nazionale e per il giocatore sarebbe un ritorno a Milano. L’esterno è, infatti, cresciuto nel vivaio del Milan, prima di intraprendere la carriera tra Padova, Palermo, Torino e United. L’alternativa resta Emerson del Chelsea (difficile), mentre il sogno (quasi impossibile) Bale del Real Madrid.