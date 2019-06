Inter-Kolarov, si può fare: Conte ha scelto il terzino

I nerazzurri nei prossimi giorni daranno l’assalto decisivo a Kolarov. Ma a una sola condizione: dovrà arrivare a costo zero.

Antonio Conte ha fatto il nome del serbo per il ruolo di terzino sinistro. Così oltre a Dzeko e Pellegrini, all’Inter piace un altro giocatore della Roma.

Il valore di mercato del giocatore è di 5 milioni di euro e già di per sé è un affare fattibile. Ma in corso Vittorio Emanuele vogliono Kolarov a zero. Sarà lui a doversi liberare dalla Roma. Così soltanto il serbo potrà dire addio a Trigoria e sbarcare alla Pinetina, dove molto probabilmente ritroverà Dzeko.