Inter Kumbulla, accordo con il giocatore: ora si tratterà con il Verona

L’Inter è sempre più vicina a Marash Kumbulla: trovato l’accordo con il difensore per il contratto. Ora si dovrà trattare con il Verona

L’Inter è sempre più vicina a Marash Kumbulla. Come riporta Sky Sport il club nerazzurro ha trovato l’accordo con il difensore per il suo eventuale contratto: il classe 2000 è di fatto bloccato in attesa che Inter e Verona trovino l’accordo finale.

Come sottolinea Sky la posizione dell’Inter è consolidata rispetto alle altre pretendenti e il traguardo sembra vicino: va trovata l’intesa finale con il club scaligero.