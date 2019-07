Inter, la coppia Marotta-Conte è il tuo punto di forza

Se c’è qualcuno che può far stare tranquilli i tifosi nerazzurri, quelli sono l’amministratore delegato e il tecnico salentino

Sia Beppe Marotta sia Antonio Conte, infatti, hanno le idee chiare su come costruire l’Inter della prossima stagione, una squadra capace di colmare il divario con Juventus e Napoli e poter entrare nella lotta scudetto. Il tecnico ha stilato dei nomi per rinforzare la rosa, escludendo Icardi e Nainggolan dal progetto, e l’ad lo sta accontentando.

Così dopo Sensi, ora è finalmente in arrivo Barella dal Cagliari. Poi, si stanno cercando di limare i dettagli per Lukaku con lo United e per Dzeko con la Roma. Sullo sfondo, infine, l’ipotesi Dani Alves.