Inter: la fluidità del centrocampo di Conte

Il centrocampo dell’Inter ha già dato grandi risposte a Conte. Contro il Lecce si sono viste cose molto interessanti

Nel primo successo dell’Inter contro il Lecce, il centrocampo ha dato grandi risposte a Conte. In particolare, è stata sorprendente già l’elevata intesa e fluidità dei membri della mediana.

Non c’era la minima rigidità: per quanto si partisse con Brozovic davanti alla difesa e Sensi e Vecino come internu, si è vista una itnerscambiabilità pazzesca. Spesso Brozovic si spingeva in avanti con Sensi che coprivano la sua posizione. A seconda della situazione, le mezzali o si facevano trovare tra le linee o arretravano per aiutare l’uscita del pallone. Erano in continuo movimento.