Inter, la metamorfosi di Conte: aggressività e pressing

Il Manchester United lo aveva soltanto intuito, la Juventus lo aveva capito, ma è stato il Psg ad averne conferma: i nerazzurri sono cambiato

L’Inter appare più aggressiva, più veloce, è una squadra che fa pressing, va sui portatori di palla e non si tira indietro in nessun duello in mezzo al campo. Nonostante Antonio Conte aspetti ancora rinforzi in attacco, sta già nascendo la sua squadra.

I tifosi dell’Inter possono ritenersi soddisfatti di questa tournée asiatica, che si è conclusa con la vittoria ai rigori contro il Psg. Adesso, il ritorno in Italia e l’attesa per gli ultimi rinforzi che permettano a Conte di portare avanti il suo lavoro.