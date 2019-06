Inter, la società celebra lo “scudetto dei record” – VIDEO

Inter, la società celebra lo “scudetto dei record”: trenta anni fa i nerazzurri vincevano il campionato con una cavalcata storica – VIDEO

L’Inter celebra oggi uno degli anniversari più belli della sua storia. Trent’anni fa Bergomi, Matthaus, Brehme, Berti, Zenga e Serena portavano a casa lo “scudetto dei record”. Record di punti, solo due sconfitte e 22 gol per Serena.

La società nerazzurra ha pubblicato sul profilo Twitter ufficiale un vero e proprio mini film per celebrare questo importante anniversario, e per caricare Conte e i suoi ragazzi per la prossima stagione.