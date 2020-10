Inter, Lautaro è rimasto e ora si accelera per il rinnovo

Lautaro Martinez è rimasto all’Inter e adesso i nerazzurri pensano al rinnovo contrattuale

Dopo il lungo corteggiamento del Barcellona, Lautaro Martinez è rimasto all’Inter e in questo inizio di campionato sta dimostrando di averlo fatto con grande voglia. Tre gol in tre partite per l’argentino, contro tutte le squadre affrontate dai nerazzurri. E ora la dirigenza milanese pensa di accelerare il rinnovo di contratto.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il Toro vorrebbe un ingaggio da top player; vicino ai 7 milioni che percepiscono Lukaku, Eriksen e Sanchez. L’intenzione dell’Inter sarebbe però diversa. Offrire inizialmente 5 milioni più bonus, per poi raggiungere col tempo quelle cifre.